Birçok kadın Talat Bulut için ‘Bana da’ diyor

TALAT Bulut olayı malum. “Yasak Elma” dizisi setinde Özge Ş.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Talat Bulut’a dava açıldı. Günlerdir tartışılıyor. Talat Bulut, “Ben masumum” diyor. Ki zaten “Evet yaptım” demesi beklenemezdi.

Oyuncu arkadaşı Fatma Girik çıkıp “Kalıbımı basarım yapmaz öyle bir şey” dedi. Efendim siz siz olun başkalarının dürtüleri, hallenmeleri için kefil olmayın. Malum bu dürtüler insanlara yapmaması gereken şeyleri yaptırıverir. İnsan saniyesinde şeytana uyuverir. Allah korusun. Siz de boşu boşuna kefil olmuş olursunuz.

İşte pazartesi günü Fatma Girik’e bu konuda bir şeyler yazmıştım ki, hem sosyal medyadan tanımadığım birkaç hanımdan hem de çevremde tanıdığım, hatta şöhretli hanımlardan “Beni de zamanında taciz etti. Şöyle yaptı böyle yaptı” diye hikâyeler dinliyorum.

Ben de “E neden konuşmuyorsunuz. Anlatsanıza” dediğimde, “Yok şimdi olmaz, yapamayız. Malum Türkiye’de yaşıyoruz. İşimiz gücümüz oturmuş. Tamam ünlüyüm ama şimdi huzurumu bozamam” karşılığını veriyorlar.

Buyurun işte ne denebilir ki. Hiçbir şey. Yani başka sözüm yok hâkim bey. Konu artık yargıda.

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‘TOPÇU MANZARALI YER İSTİYORUM’

ÖNCEKİ gün Alaçatı Limon’da oturmuş dostlarla sohbet ediyoruz. Biri, “Esin burada topçu manzaralı masa var mı?” diye sordu. Önce anlamadım. “O ne demek? ‘Futbolcu var mı?’ demek istiyorsun” diyerek hemen solumdaki masada oturan Tümer Metin ile Necati Ateş’i gösterdim. (Kaç yıldır bu işi yapıyorum, yeminle hâlâ safım. Kafam bu konulara basmıyor.)

Ben zannediyorum ki, “Futbolcu var mı?” demek istiyor. Meğer konu başkaymış. Sıkı durun anlatıyorum. Çeşme’de Ayayorgi beach’leri pek meşhurdur. Futbolcuların da tercihidir. Arkadaşlarım Sole&- Mare’ye gitmişler bir gün. Oraya gelen hanımlar, yer göstericilere, “Topçu manzaralı masa istiyoruz” diye diretiyorlarmış. Hatta bir gün önceden telefon edip rezervasyon yaptırıyorlarmış.

Tamam bunlar her zaman olur. Geçmiş senelerde La Boom’da Çağatay Ulusoy’un hemen yanıbaşındaki masada yer bulabilmek için garsona para teklif eden, hatta 5 bin TL ödeyen kadınlar bile çıkmıştı ortaya. Bunlar yaşanır da kadınların bu kadar “Topçu manzaralı” diye yer istemesine şaşırdım. Pes hanımlar, pes. Bari biraz daha yaratıcılık, biraz daha incelik olsun.

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SOSYAL MEDYAYA KÜSTÜM

METİN Hara’nın, Adriana Lima’nın yatakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp altına, “Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam” diye başlayıp “Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum” diye biten bir mesajı var ya.

İşte o mesajı görünce yeminle yıllardır direndiğim sosyal medyaya küstüm. Her an veda edebilirim.

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HAKLI İNSAN...

- BİR kez konuşur, kendini anlatır.

- Sonuna kadar direnir.

- Kimseden korkmaz.

- Dimdik durur.

- Hiçbir makamın önünde eğilmez.

Ama karşısında yalancı, çaçaron, cadaloz, her türlü kötülüğü yapabilecek haysiyete sahip, Allah korkusu olmayan, her türlü renge dönüşebilen, para için rahatlıkla kırk takla atacak bir kişi varsa sırf onun seviyesine düşmemek için kapıyı vurup çeker gider. Ülkemizde de bunun adına “Kovuldu” denir.