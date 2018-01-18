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İpek Durkal

İpek Durkal
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18.01.2018 - 08:27 | Güncelleme:

Ayıp ettin Kuzum

 

SABİHA Gökçen Havalimanı’nda ‘Vatanım Sensin’in Leon’u Boran Kuzum uçaktan inmiş, kulağında kulaklıkla yürürken yanına orta yaşlı bir kadın geldi. Kadının yanında da 12-13 yaşlarında oğlu. “Pardon” dedi, Kuzum kulaklığını çıkarıp dik dik baktı. Kadın, “Kusura bakmayın rahatsız ettim, oğlumla bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?” dedi. Kuzum ne yaptı dersiniz? “Çok meşgulüm şu anda” diyerek kulaklığını takıp yürümeye devam etti. Kadın donup kaldı, çocuk da öyle.

Ünlü isimlerle her zaman her yerde fotoğraf çektirilebilir mi? Kesinlikle hayır. Mesela restoran veya gece kulübü tuvaletinde olmaz. (Gülmeyin, ünlü isimleri tuvalette yakalayıp “Bir selfie çekebilir miyiz?” diyen çok kişi var.) Sonra, arkadaşlarıyla, ailesiyle, sevgilisiyle yemek yerken, sohbet ederken araya girilmesi ve fotoğraf talep edilmesi de çok rahatsızlık verici bir durum.

BİRAZ BÜYÜSÜN

Ancak bomboş bir havalimanında yürürken bu ricada bulunulabilinir. Ünlü kişi bu talebi kabul eder etmez, orası ona kalmış ancak Kuzum gibi nezaketsiz davranmaz.

Yıllar içinde ‘çok ünlü’ isimleri yakından gözlemleme fırsatım oldu. Mesela Ajda Pekkan’ın Ankara’da katıldığı bir restoran açılışında tam 4 saat ayakta durduğuna ve yanına gelen herkesle fotoğraf çektirdiğine şahidim.

Tarkan’la defalarca aynı uçakta uçtum. Fotoğraf çektirmek için gelen bir kişiyi bile geri çevirmedi. Türkan Şoray keza öyle, Erkan Petekkaya öyle...

Eskilerin ve ‘olmuş’ isimlerin adabı ve izleyicisine bakış açısı da çok farklı.

25 yaşındaki Boran Kuzum’un sevenlerine sesleniyorum: Kuzum’u bir yerde görürseniz sakın fotoğraf çektirmeyi filan talep etmeyin, çok pis tersliyor.

Biraz büyüsün, ondan sonra belki...

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Vatanım Sensin ile çıkış yaptığı günden bu yana son 1.5 yıl içerisinde fanları tarafından
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