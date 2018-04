İpek Durkal

Gani Müjde’den şok teklif ‘Bin lira ver, seni de ortak edeyim’

ÇİFTLİK Bank dolandırıcılığı ‘Aldatıldık’ adıyla sinema filmi oluyormuş. Hangi ara planlandı, hangi ara senaryosu yazıldı, hangi ara oyuncuları belirlendi diye merak edip filmi çekeceğini açıklayan Gani Müjde’yi aradım. Müjde telefonumu, “Eğer bin lira verirsen seni de filme kâr ortağı yaparım” diye kahkahalarla açtı.

“Gerçekten hazır mı senaryo, bu kadar çabuk nasıl yazıldı?” diye sordum. Skandal patlamadan aylar önce haklarında çıkan küçük haberler büyük vurgunun sinyallerini vermiş aslında. Müjde de o tarihten beri Çiftlik Bank’ı mercek altına almış.

‘BİR POLİS KADAR BİLGİLİYİM’

“Neredeyse Dolandırıcılık Büro Amirliği polisi kadar duruma hâkimim” diyen Müjde, senaryoyu da Türkiye’de daha önce defalarca kez yaşanan diğer saadet vurgunlarıyla birleştirerek yazmış.

Dünyada bu konuda yapılmış en iyi filmlerden birinin, Charles Ponzi’nin hayatını anlatan ‘The Wizard Of Lies’ olduğunun altını çizen Müjde, haziran ayında çekimlere başlayıp 26 Ekim’de de filmini vizyona sokmayı planlıyor. Bizim ‘The Wizard Of Lies’dan farkımızsa bu trajik olayı, Müjde’nin tamamen komedi olarak beyazperdeye aktaracak olması. Demem o ki, her zamanki gibi yine çok güleceğiz ağlanacak halimize.

***********

AYIPLI BAKIŞ DEĞİŞİYOR

HAYVANLARA yapılan akıl-vicdan almaz işkenceler bir yana, havlayan köpeğini ‘ayıplı ürün’ diye tüketici hakem heyetine şikâyet eden şuursuzların memleketindeyiz... Neyse ki artık kanunların da hayvanlara karşı ‘ayıplı’ bakış açısı değişiyor. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldıran tasarıyla, hayvanlara zalimce muamelede bulunanlara veya öldürenlere 3 yıl hapis cezası geliyor. Meclis’ten geçmesi an meselesi. Hayvanlar artık mal değil can!

***********

BODRUM’A MI YERLEŞSEK?

NE güzel şarkıdır ‘Tombalak Tomurcuk’. İlhan Şeşen söyler: “Bodrum’a mı yerleşsek, çok sıcak olmaz mı Bodrum? Ya çıkarsa orada tansiyonum? Bende kalp var, sende şeker” diye devam eder...

Yıllardır, Bodrum’a yerleşmeyi planlayan orta yaş ve üstünün en büyük tedirginliği hastane- doktor işleriydi. Gençlerinse, çocuklarına istedikleri kriterde okul bulamamak.

Birkaç yıldır Bodrum bu açığı kapattı. Artık hem hastane hem de okul konusunda sıkıntı yok. Burası ilçe değil, küçük bir şehir aslında.

UFAK UFAK YOL GÖRÜNÜYOR

TÜİK verilerine göre, Bodrum’un -yazlıkçılar hariç- nüfusu 164 bin. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, nüfusun TÜİK verilerinin çok çok üzerinde olduğunu çünkü yılın 7 ayını burada yaşayanların ikâmet olarak Bodrum’u göstermediğini söylüyor.

Ben de 1 haftadır tatil için buradayım. Bodrum’un en son yerlileri Nalan (Of Aman) ve Aykut Gürel de dahil olmak üzere tası tarağı toplayıp İstanbul’dan göçen sanatçı, borsacı, işadamı, gazeteci, ev hanımı, avukat arkadaşlarımla buluşup şahane vakit geçiriyorum.

İstanbul’da iş güç, koşuşturma vs. sebebiyle arkadaşlarımı göremiyorum diye dertleniyordum ama buraya gelince anladım ki benim arkadaşlarımın çoğu zaten buraya yerleşmiş. Bana da ufak ufak buranın yoları görünüyor galiba...