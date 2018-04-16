Mustafa Doğan

Mehmed, ekranda bir çağı kapattı!

BU sezonun ekrandaki en büyük hayal kırıklığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ oldu resmen.

Halihazırda yayınlanan en yüksek bütçeli iş konumunda ama aldığı reyting, yazlık dizilerinkinden hallice...

Geçtiğimiz salı günü ‘Kadın’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Kadın (Özet)’, ‘Fox Ana Haber’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’in ardından 4.82 gibi düşük bir reytingle ancak 6’ncı sırada kendisine yer bulabildi.

Görünen o ki ömrü uzun olmayacak. Çünkü geçildiği dizilerin toplamına yakın bölüm maliyeti olan bir işe bu izlenme oranıyla hiçbir kanal uzun süre sabredemez.

Aslında yapılan işin kalitesi bu sonucu hak etmiyor. Ama yaşanan talihsizlikler, cast seçimindeki hatalar, ‘Muhteşem Yüzyıl’ öykünmesinin fazla olması ve işlenen dönemin yapısı gibi nedenlerle böyle bir tablo çıktı ortaya.

Daha da üzücü olansa ‘Mehmed’in akıbetinin sadece kendisiyle sınırlı kalmayacak olması.

Şöyle ki…

‘Muhteşem Yüzyıl’ ekranda yeni bir çağ açmıştı.

Onun yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarı hem yapımcıların hem de kanalların iştahını kabartmıştı. Haliyle dönem dizilerinin önünü açan iş olmuştu.

‘Mehmed’ ise korkarım bu çağı kapatan iş olacak.

Çünkü bu ölçekteki bir yapımın yaşadığı hüsran sonrası hiçbir yapımcı ve kanal kolay kolay böyle bir riski almaya cesaret edemez.

Bu tablo da sadece TRT’ye yarar. Sahibi olduğu imkânlar ve vizyonu itibarıyla dönem işlerine imza atan tek adres olarak kalır, meyvesini de toplar.

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AKARKEN DOLDURMA SENDROMU!

EKRAN yıldızlarının çoğu, bu sendroma kapılmış durumda.

Kariyer yönetiminden bihaber menajerlerin de gazıyla, kim “Hıyarım var” dese bir avuç tuz alıp koşuyorlar!

Son örneği Burak Özçivit işte. Dizi, film, reklam, hiç es vermiyor maşallah. Biri bitmeden diğeri başlıyor.

Dışarı çıkıyorsunuz billboard’larda. Kâh bir giyim markasının yüzü, kâh bir şampuan markasının. Markaların yakın dönemlerde aynı isimle çalışması büyük bir stratejik hata ki, o başka bir yazı konusu.

Televizyonu açıyorsunuz dizi, reklam ve magazin programlarında. Üstüne filmler de cilası! Resmen yüzünü eskitip cazibesini kaybetti.

Kerem Bürsin’le başrolü paylaştığı ‘Can Feda’nın gişede çakılmasının bir nedeni de bu.

Gişeye bakarak söylemiyorum, gösterim öncesi bu konuda iddiaya girip kazanmış biri olarak konuşuyorum.

Kahramanlık temalı işlerin düşüşe geçmesi de filmin gişe hüsranının bir başka nedeni. Savaşın gerçeği haber bültenlerinde canlı yayınlanıyorken, insanlar neden bir de sinemada bunları izlesin değil mi?

Askerliğini bedelli yapmış bir oyuncu olarak Afrin’den şehit haberlerinin geldiği bir dönemde filmden kamuflajlı fotoğrafını paylaşıp antipati kazanmasının etkisi de yok değil tabii...

Kerem Bürsin’in kırık Türkçe'si ve Amerikalıları anımsatan görüntüsüne rağmen böyle bir öyküde Özçivit’e partner olarak seçilmesi de ayrı handikap...

Projeye başlarken ikilinin sosyal medyadaki takipçi sayıları referans alınmış belli ki ama hayran kitlelerinin yaş grubu göz ardı edilmiş sanırım. Zira filmin hikâyesi onlar için hiç cazip değil.

Yanlış zaman, yanlış cast, yanlış PR stratejisini bir kenara koyarsak Özçivit özelinde mevzu yüzünü eskitmesi.

Kesinlikle bir süre yüzünü dinlendirmeli, oyunculuğunu geliştirmek için çalışmalı, her projeye evet dememeli ki 20 yıl sonra da ekranda ve perdede kendisine yer bulabilsin.

Önündeki en güzel örnek Halit Ergenç’e baksın. Oyunculuk tarafı zaten tartışılmaz. “Akarken doldurayım” telaşı hiç yok. Her projeye evet demiyor.

Seslendirme yapıyor ama yüzünü eskitecek, projelerine zarar verecek milyonluk reklam tekliflerini reddetmesini biliyor.