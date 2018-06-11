Mustafa Doğan

Endemol Türkiye’ye kayyum atandı

MALUM, Hollandalı Endemol’ün rüya gibi başlayan Türkiye macerası hüsranla sonuçlandı. Dünya ölçekli şirketin Türkiye ayağında geriye 45 milyon TL’yi bulan dev bir borç kaldı.

Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü oyuncuların şirketin önündeki alkışlı protesto eylemini de unutmamak lazım.

Geçen yıl iflas başvurusu yapan şirket ise “borçlu değil, 80 milyon TL alacaklı” olduğunu savunuyor.

Magazinde sıkça tanık olduğumuz “çekişmeli” boşanma davalarını aratmıyor süreç. Aşkla başlayan ilişki nefrete dönüşmüş durumda anlayacağınız...

İşte bu zorlu süreçte geçen hafta çok önemli bir gelişme yaşandı.

İflas davasının görüldüğü 13. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce denetim kayyumu atanan şirketin bu kez yönetimine kayyum atadı.

Mahkemeye sunulan raporlarda, Endemol’ün mevcut yönetimince (Sophie Turner Laing, Emma Moloney, Wim Ponnet, Marina Williams, Ivan Nash Vila) yurtdışına varlık transferi yapıldığı, şirket borçlarının yanlış tahakkuklarla şişirildiği gibi ciddi iddialar var.

Yani bu pilav daha çok su kaldıracak! Gelinen noktada, tüm icra takiplerine itiraz ederek süreci uzatan Endemol tarafını mutlu etmeyecek bir karar çıkmış.

Mahkeme, şirketin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 6.5 milyon TL üzerindeki tedbiri kaldırarak ödemelerin devamına karar vermiş.

Şükrü Özyıldız da parasını alacak isimler arasında.

Geleyim işin asıl enteresan tarafına...

Şirketin dizilerini yurtdışına pazarlayan Global Agency’nin yaptığı anlaşmalara göre, 2020’ye kadar kasaya girecek rakamın 120 milyon TL’ye ulaşması bekleniyormuş. Yani aslında sorunları çözebilecek, devam eden bir girdi var.

Daha ilginci, Arjantin ‘Paramparça’yı yayınlamak için 2 milyon dolarlık bir teklif yapmış ama Endemol yanaşmamış buna. Şirketin imza attığı filmlerin televizyon haklarının satışı için bir girişimde bulunulmaması da cabası.

Kayyumla birlikte bu süreç hızlandırılabilirse, ortadaki mağduriyetin kısa zamanda minimize edilmesi mümkün.

Zaten sürecin uzaması sektör adına üzücü. Sonuçta dünya ölçekli bir şirketin böyle bir süreç yaşaması, sektöre yatırım yapmayı düşünen yabancı şirketleri ürkütecektir.

Bir sonraki duruşma 11’inci ayda. Umarım taraflar en kısa zamanda ortak bir noktada buluşur, mağduriyetler en aza indirilir ve bu da sektör adına yaşanan son talihsizlik olur.

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YİNE, YENİDEN ÇARKIFELEK!

‘AVLU’DA Demet Evgar’ın döktürdüğü, Yüksel Aksu’nun ustalığını konuşturduğu cenaze sahnesini izliyorum, sektör adına umudum artıyor...

‘Ufak Tefek Cinayetler’de bir kavga sahnesiyle karşılaşıyorum, Tarantino’nun Kill Bill’ine kafa tutuyor adeta…

Tam, işte TV dünyamız eşik atlıyor diye düşünmeye başlıyorum ki karşıma ‘Çarkıfelek’ çıkıyor.

“Dahi” televizyoncularımız şapkadan tavşan yerine sürekli naftalin kokulu işler çıkarıyor!

Geri dönmelere doymayan meşhur Çarkıfelek, bu kez de Emre Karayel’in sunumuyla ekrana dönüyor. Aman ne büyük yenilik!

Yıl olmuş 2018, kafalar hep aynı...

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REYTİNGİN CİLVESİ

LEVENT Ülgen, iki hafta önce tanıştığımız yaz dizisi ‘Kocaman Ailem’de, geçirdiği kaza sonrasında vicdan muhasebesi yapmaya başlayan fabrikatör Hulusi Bey’i canlandırıyor. Dizi fena değil, gideri var.

Aynı Ülgen, kış sezonunda görücüye çıkan ama sıkleti hafif kalınca yaza kaydırılan ‘Hayati ve Diğerleri’nde de başrolde. (Dizinin yaz ekranında da hiç sansı yok ama konumuz o değil!)

Üstelik orada kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan fırıldak Dalyan karakterini oynuyor.

Yani haftaya salı günü sahtekâr olarak karşımıza çıkacak olan Ülgen, perşembe günü birden tövbekâr olacak.

İşte bunlar hep reytingin cilvesi!