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Yasemin Güneri

Yasemin Güneri
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20.06.2018 - 15:39 | Güncelleme:

Yargıtay, cinsel tacizi affetmedi

İşyerinde cinsel taciz, işten atılma nedeni…

Peki, hangi davranışlar cinsel taciz olarak kabul ediliyor ve tazminatsız işten atılma nedeni sayılıyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, cinsel taciz iddiasıyla iş sözleşmesi feshedilen bir çalışanla ilgili emsal bir karara imza attı.

İstanbul’da yaşayan T.U. Özel Fransız Lape Hastanesi’nde “sorumlu hemşire” olarak görev yaptığı dönemde, işveren tarafından sözleşmesi feshedildi.

 

GEREKÇE: İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ

Çalışma arkadaşlarına attığı mesajlar nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen T.U. da bunun üzerine soluğu mahkemede aldı.

İstanbul 12. İş Mahkemesi’ne dava açan T.U. feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, T.U.'nun cinsel taciz iddialarına ilişkin ‘somut delil’ bulunmamasını, davalı işverenin iş sözleşmesinin feshine ilişkin geçerli bir neden öne sürememesini gerekçe göstererek davayı kabul etti.

Yargıtay ise mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Cinsel taciz konusunda emsal bir karara imza atan Yargıtay, işyerindeki kadın işçilere atılan mesajların iş sözleşmesini fesih için yeterli olduğuna karar verdi.

Yargıtay kararında, T.U.'nun attığı mesajlar şöyle sıralandı:

 “Elepirdeyim, gel beraber içelim”

“Fotoğraflarında yakıyor, senin süslenmene gereke yok, çok güzel kadınsın zaten”

“Mesai saati başlamadan erken gel birlikte kahve içeriz fıstık”



İki kadın işçiye sırasıyla farklı zamanlarda cinsel taciz kapsamında değerlendirilen mesajlar atan T.U.'nun ayrıca hal ve hareketleri ile rahatsız edici imalarda bulunması ve sürekli iş yeri dışında da görüşmek istediğini söylemesi de cinsel taciz olarak değerlendirildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararda, işverenin “cinsel taciz”de bulunduğu iddiasıyla sözleşmesini feshettiği T.U.'nun savunmasını da aldığı hatırlatılarak mahkemenin verdiği kararın bozulması istedi.

Yargıtay, T.U.'nun açtığı işe iade davasının reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabul edilmiş olmasını bozma nedeni saydı.

Yargıtay, kadın çalışanların beyanlarının ve T.U.'nun kaçamaklı savunmasında “karşı tarafça yanlış anlaşıldım” sözlerinin cinsel tacizi ispatlayan delillerden olduğuna dikkat çekti.

Bu kararla birlikte, işyerinde cinsel tacize uğradığını düşünen kadınlar rahatlıkla haklarını savunmak için dava açabilecek.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar gösterdi ki;

Israrla işyeri dışında da görüşmeyi istemek, “çok güzelsin, süslenmene gerek yok”, “gel beraber içelim” ve “Mesai başlamadan erken gel birlikte kahve içeriz” sözleri “cinsel taciz” sayılacak.

Bu sözleri kullananlar işten atılabileceği gibi, ceza ve tazminat davalarına da maruz kalabilecek.

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