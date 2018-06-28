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Yasemin Güneri

Yasemin Güneri
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28.06.2018 - 13:05 | Güncelleme:

Eski sevgiliyi unutamadığını söylemek boşanma nedeni sayıldı

Eski sevgiliyi unutamadığını söylemek, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu söyledikten sonra eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylemek boşanma nedeni sayılır mı?

İlginç boşanma gerekçelerine örnek olaylardan biri Eskişehir’de yaşandı.

Eskişehir’de yaşayan Ş.S. eşi O.S. ye karşılıklı boşanma davası açtı. Şiddetli geçimsizlik iddialarıyla açılan boşanma davaları Eskişehir 2. Aile Mahkemesi tarafından reddedildi.

O.S. karısının sık sık eski sevgilisinden bahsettiğini, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediğini belirterek boşanma davası açtı.Bu gerekçelerle açılan boşanma davası Mahkeme tarafından reddedildi.

Yargıtay, Mahkeme’nin kararını bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi , kadının sık sık eşini eski sevgilisiyle kıyaslamasının ‘boşanma’ nedeni sayılacağına karar verdi. Daire, eski sevgiliyi unutamadığını söylemenin, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu söyledikten sonra eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylemenin ortak hayatı temelinden sarsacak bir durum olduğuna karar verdi.

Yargıtay verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi: “Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-davacı erkeğin kusurlu olduğu belirtilerek, davalı-davacı erkeğin boşanma davasının reddine, davacı-davalı kadının davasının kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı-davacı erkeğin mahkemece kabul edilen kusurları yanında davacı-davalı kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek dava açmakta haklıdır. O halde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır”

Bu kararın ardından evliyken sık sık eski sevgiliden söz etmek, onu unutamadığını söylemek, eski sevgiliyle evlenseydi daha mutlu olacağını söylemek boşanma nedeni sayılacak

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