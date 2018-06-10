Kadınların makyaj ile kendini olduğundan daha güzel ve dolayısıyla daha iyi hissettiğinin bir gerçek olduğunu belirten uzmanlar her mevsim makyaja bağımlı olmanın da yanlış olduğunun altını çizdi.

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İHA'nın haberine göre; günümüzde doğal güzelliğin her geçen gün daha da popüler hale geldiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, basit önlemlerle makyajsız da güzelliğin sağlanabileceğini söyledi. Sağlıklı bir cildin makyajsız da güzel görüneceği belirten Aydın, “Cildinizi iyi temizlerseniz, sağlıklı görünen bir cildin temellerini de atabilirsiniz. Düzenli olarak medikal cilt bakımı desteği almak, uzman gözetiminde doğru ürünlerle bu bakımı evde desteklemek, hatta ve hatta düzenli uyku alışkanlığı, bol su tüketimi, yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi, sigara ve alkolden kaçınmak hem cildinizin ferah ve sağlıklı görünümünü destekleyecek hem de sizi bedenen daha sağlıklı kılacaktır“ dedi.

BU ALIŞKANLIK CİLT İÇİN İNTİHAR

Cilt kusurlarının kapatılması için yaz döneminde fondöten kullanımının cilt için intihar olduğunu kaydeden Op. Dr. Ufuk Aydın, “Özellikle fondöten cilt kusurlarını kapatan önemli makyaj malzemelerinden biri, hatta ve hatta makyajın ana malzemesi, kadınlar için olmazsa olmazları arasında kabul edilenidir. Şu da bir gerçek ki yazın sıcak günlerinde estetik açıdan olumsuz cilt sorunları yaşamamak için fondötenden uzak durmak gerekiyor. Aslında ne kadar az makyaj o kadar duru bir cilt diyebiliriz. Yaz aylarını daha parlak ve taze görünümlü bir cilt ile geçirmek isteyenlere bir önerim de PRP’dir. Buna kendi kanınız ile gelen bir gençlik aşısı da diyebiliriz. PRP tedavisi cildin kendi kendini onarması, nem ve esneklik dengesi ile sıkılaşması için gerekli büyüme faktörlerini barındırır. Tedavi, kollojen üretimi ve yeni kılcal damarların oluşmasını uyarır ve cildin kendini hızla yenilemesini sağlar. Bu prosedür sayesinde yaz kış yenilenmiş ve sağlıklı görünen cildiniz için fondötene de ihtiyaç duymazsınız” diye konuştu.

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