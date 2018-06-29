Sıcak yaz aylarında evden çıkmadan özene bezene yapılan makyaj, birkaç saat sonra tamamen yok olabiliyor. Eğer yaz aylarında makyajınızın cildinizde sabit durmasını istiyorsanız bu önerilere kulak vermelisiniz... İşte yazın makyajın akmaması için dikkat etmeniz gerekenler...

1- CİLDİ İYİ TEMİZLEYİN

Makyaja başlamadan önce cildi iyice temizlemek oldukça önemli. Yağlı ve temizlenmemiş cildin üzerine makyaj yapmak hem sivilceye hem de yüzün kısa sürede parlamasına neden olur. Cildi temizledikten sonra tonik kullanmayı da ihmal etmeyin.

2- YAĞSIZ YAPILI BİR KREM TERCİH EDİN

Makyaja hazırlığın en önemli adımlarından biri de cildi iyi nemlendirmektir. Ancak yağlı bir koruyucu krem kullanacağınız fondötenin ciltten akmasına sebep olur. Bu nedenle çok yoğun olmayan hafif ve su bazlı bir krem tercih edebilirsiniz.

3- MAKYAJ BAZI

Makyajın kalıcı olması için cilt yapınıza uygun bir makyaj bazı kullanmalısınız. Makyaj bazınızı yalnızca, fondöteninizin hızlı dağıldığı noktalara uygulayabilirsiniz. Bu işlem fondöteninizin cildinizle daha iyi bütünleşmesine sebep olacak daha pürüzsüz bir görünüm elde edeceksiniz.

MAKYAJ BAZI KULLANMAK İÇİN SEBEP ÇOK!

4- BB YA DA CC KREM KULLANABİLİRSİNİZ

Eğer fondöten kullanacaksanız, ürünün yapısını iyice araştırmalısınız. Fondöten cilt tipinize uygun mu karar vermelisiniz. Fakat yine de size tavsiyemiz yaz aylarında özel bir güne hazırlanmıyorsanız fondöten yerine BB ya da CC kremler kullanmanız olacaktır. Bu sayede gözenekleriniz kapanmayacak ve sizi daha iyi hissettirecektir. Fondöten ya da BB krem sonrasında cildinizi dilerseniz pudra ile sabitleyebilirsiniz.

5- GÖZ KAPAKLARININ YAĞLANMAMASI İÇİN

Yazın göz makyajınızın akmaması için, mutlaka far bazı kullanmalısınız. Far bazınız yoksa göz altı kapatıcınızı gözünüzün üzerine de az miktarda uygulayabilirsiniz. Bunun üzerinden de transparan bir pudra ile geçmeyi unutmayın.

6- SUYA DAYANIKLI RİMEL VE GÖZ KALEMİ

Kirpiklerinizde kullandığınız rimel, eğer hızla akıyor, bozuluyor ya da dökülüyorsa suya dayanıklı rimel kullanabilirsiniz. Ayrıca kalemin göz altlarınıza akmaması için yine suya dayanıklı bir ürün tercih etmenizde fayda var.

MAKYAJ KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

7- SABİTLEYİCİ SPREY

Cildinizdeki makyajın gün boyu yüzünüzde sabit durması için makyaj spreylerinden faydalanabilirsiniz. Cilt bu sayede pudralı görünümünden uzaklaşıp daha canlı duracaktır.

MAKYAJINIZ SİZİ NEDEN YAŞLI GÖSTERİYOR?