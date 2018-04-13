YBD'de 2. kongre heyecanı

FETÖ'nün yargı teşkilatındaki etkinliğine son vermek amacıyla kurulan ve halen 9 binin üzerinde üyesi ile yargı teşkilatının en geniş katılımlı yapısı olan Yargıda Birlik Derneği (YBD) yarın Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre halen 9 bin 100 üyesi ile yargı teşkilatının en örgütlü gücü olan Yargıda Birlik Derneği'nin temeli 2014 yılında atıldı. FETÖ'nün yargıdaki tahakkümüne son vermek amacıyla farklı görüşlerden binlerce yargı mensubu YBD çatısı altında toplandı. YBD destekli adaylar 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerini kazanarak, FETÖ'ye ağır darbe vurdu. Bu süreçten sonra hızla kurumsallaşan YBD, dönüşümlü başkanlık modelini benimsedi. Buna göre, Yargıtay Savcısı Birol Kırmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ile İstanbul Başsavcı Vekili Cumali Karakütük dönüşümlü olarak dernek başkanlığını yürüttü. Derneğin başkanlığı halen Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet yürütüyor. Genel Kurul'da derneğin yetkili kurularında yer alacak isimler belirlenecek. Genel Kurul'a yüksek yargı organlarının başkanlarının yanı sıra çok sayıda uluslararası yargı kuruluşu temsilcisinin de katılması bekleniyor.

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