YBD'den yüksek yargı başkanlarına ziyaret

Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu, Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü ziyaret etti.

Dernekten temaslara ilişkin yapılan açıklamada, ziyaretlerde mesleki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilerek "Danıştay Başkanımız ve Yargıtay Başkanımız derneğimizi kabullerinde milletimize ulaştırılacak adil ve hızlı yargı hizmetinin öncelikle birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmekle mümkün olacağını ifade etmişlerdir" denildi.

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