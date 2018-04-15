YBD'nin yeni yönetimi belli oldu

2. Olağan Genel Kurulu’nu dün gerçekleştiren Yargıda Birlik Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu. Derneğin birinci dönem Başkanlığına Yargıtay Savcısı Birol Kırmaz seçilirken, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ikinci dönem, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ise üçüncü dönem başkanı oldu.
Yargıda Birlik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yargıda Birlik Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonunda meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurulumuza Yargıtay Başkanımız, Danıştay Başkanımız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız, HSK Başkanvekilimiz, 1. Daire Başkanımız, Adalet Bakanlığı Müsteşarımız, Müsteşar Yardımcılarımız, HSK Üyelerimiz, HSK Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter Yardımcılarımız, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanımız, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanımız, Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Yüksek Mahkeme Daire Başkanlarımız ve Üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarımız, Adalet Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri, OHAL Komisyonu Başkan Yardımcımız, birçok hukuk sivil toplum kuruluşu yöneticisi, Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) Üyeleri, yabancı misyon şefleri ve ülkemizin dörtbir yanından gelen Başsavcılar, mahkeme başkanları, hakimler, savcılar ve hakim adayları katılmıştır.
Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda: Dernek Birinci Dönem Başkanlığına Dr. Birol KIRMAZ, İkinci Dönem Başkanlığına Ali Nevzat AÇIKGÖZ ve Üçüncü Dönem Başkanlığına Musa HEYBET, Genel Sekreterliğe Cumali KARAKÜTÜK, Genel Sekreter Vekilliklerine Berrin AKSOYAK ve Şerafettin ÖZYÜRÜR, Basın Sözcülüğüne Mustafa DOĞRU, Dış İlişkiler Sorumluluğuna Dr. Barış DUMAN, Saymanlığa Fehmi TOSUN, Seçilmiştir. Yeni dönemde Elif Aydan BOZFIRAT, Serap GÜNER, Fatih KARAKUŞ, Necip TOPUZ, Hasan Onur DİNÇ ve Fahri GÜLAY da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.
Yine yetkili kurulların yaptığı toplantılarda, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Kemal MECİT, Denetleme Kurulu Başkanlığına Sezer SÖYLEMEZ ve Etik Kurul Başkanlığına Fatih MUŞMAL seçilmiştir. Yargıda Birlik Derneği, ilk kurulduğu günden beri adına hüküm kurduğu milletinin hizmetinde "Yeniden ve Daima Hukukun Üstünlüğü" idealiyle yoluna devam etmektedir. Bundan sonraki dönemde de hukukun evrensel standartlara kavuşturulması yolundaki çalışmalara önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Bu vesileyle genel kurulumuza coşkulu katılımları için tüm meslektaşlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla..."
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