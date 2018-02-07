2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS'ye başvurular bugün itibariyle başlıyor. 2018 YDS sınavına başvuru yapacak olan binlerce aday, YDS başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, 2018 YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte YDS sınavına başvuru ile ilgili merak edilen her şey...
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) öncesinde adaylar başvurularını nasıl yapacaklarını araştırıyor. Başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı ve adaylar başvurularını tamamlamak için harekete geçti.
YDS başvuruları, 7 Şubat - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak ve elektronik ortamda alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden YDS başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru formu doldurulduktan sonra sınav ücreti de ödenecek.
SINAV ÜCRETİ: 100 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 5 TL
SINAV TARİHİ: 11 Nisan 2018 - 10:15 (180 dakika)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 28 Şubat 2018
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 150 TL
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YDS BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak
a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde
olması gerekmektedir.
Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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