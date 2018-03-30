Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) öncesinde adaylar sınavın saat kaçta olduğunu araştırıyor. Aynı zamanda ÖSYM'den adaylara uyarı yapıldı. Peki YDS saat kaçta? İşte detaylar...

YDS SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı. Sınav saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Ayrıca ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS ilkbahar dönemi) adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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