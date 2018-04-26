Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi 1 Nisan'da yapıldı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS'nin sonuçları bugün açıklanacak. Peki, 2018 YDS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 YDS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre bugün açıklanacak. YDS sonuçlarının hangi saatte açıklanacağı belli değil. Fakat bir önceki sınav sonuçlarına baktığımızda YDS sonuçlarının öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. YDS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.

YDS SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

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