YDS yani Yabancı Dilde Seviye Tespit Sınavı bugün yapıldı. YDS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ve sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YDS sınavı özellikle akademiye geçişte en önemli sınavlar arasında yer alıyor. İşte YDS İlkbahar Dönemi'ne dair detaylar.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin akademik takviminde 1 Nisan 2018'de yani bugün yapılan YDS sınav sonuçların açıklanacağı tarih de yer alıyor. ÖSYM'ye göre YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan 2018'de açıklancak.

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin YDS soru ve cevaplarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklaması bulunmuyor. Ancak sınav bitiminden itibaren birkaç gün içerisinde YDS sınavı soru ve cevaplarının öğrencilerle paylaşılması bekleniyor.

YDS'YE KİMLER KATILABİLİR

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

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