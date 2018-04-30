Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları 26 Nisan'da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için sınavın soruları ve cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı. Peki, YDS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte YDS sonuçları ile soruları ve cevapları görüntüleme sayfası...

YDS SORULARI VE CEVAPLARI 2018

YDS soruları ve cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, YDS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS SONUÇLARI SORGULAMA

1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) değerlendirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarına, 26 Nisan 2018 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

YDS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

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