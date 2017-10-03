YDUS Başvuruları Başladı!

2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-YDUS), 17 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınava başvuru süresi 3-10 Ekim 2017 tarihleri arasındadır. Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, 2017-YDUS Kılavuzunda yer almakta olup sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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