Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) için başvurular alınmaya başlandı. Sınava katılacak olan adaylar, merakla "YDUS başvurusu nasıl yapılır?" diye araştırıyor. Peki YDUS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 17 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da tek oturumda uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için başvurular alınmaya başlandı. Sınava başvuru yapacak olan adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

YDUS için başvurular elektronik ortamdan yapılacaktır. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine giriş yapacak olan adaylar, başvuru formunu doldurarak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını gerçekleştirecek ve sınavın gerçekleştirileceği tarih için bekleyişe geçecek.

İnternet yerine başvuru merkezlerinden başvuru yapacak olan adayların ise, resmi iş günlerinde ve resmi mesai saatleri içerisinde başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları şarttır. Aşağıdaki belgeleri yanında bulundurmayan adayların başvuruları alınmayacaktır;

● Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

● Nüfus cüzdanı /Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

Engelli Adaylar için,

● ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık raporlarının bir örneği,

● Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

(Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

Başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık raporu vb.) teslim edilmeyecek gerekli hâllerde bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR? ÜCRETLER NASIL ÖDENİR?

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

YDUS SINAV ÜCRETİ: 250,00 TL

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

YDUS için başvurular 10 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Sınav, 17 Aralık 2017 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.

YDUS

YDUS başvurusu

YDUS sınav ücreti