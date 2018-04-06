Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin elden çıkartmak için büyük çaba sarf ettiği ve sonunda Yunanistan’a giden Emenike orada da dikiş tutturamadı...

Olympiakos’da hayal kırıklığı yaratan Nijeryalı yıldız için başkan Marinakis ilginç bir itirafta bulunarak, “Emenike, spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık” açıklamasını yaptı.

LAS PALMAS'A GİTTİ AMA SAKATLANDI

Olympiakos'daki başarısız günlerinin ardından Las Palmas'a kiralık olarak verilen Emenike, yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımında hiç maça çıkamadı. Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Emenike 4 gol kaydetti.