UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan, Osmanlı Saray Bostanları olarak da bilinen Yedikule Bostanları için hazırlanan yeni imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Grubu, tarihi bostan alanına çok fazla tesis yapılması öngörüldüğü, arazinin bostanlık vasfı ortadan kaldırıldığı için yeni plana ret oyu verdi.

İBB’nin Yedikule Bostanları ile ilgili olarak daha önce yaptığı planların dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından veto edilmesi üzerine hazırlanan yeni planlar, önceki gün İBB Meclisi’nde görüşüldü. Fatih Hacı Evhaddin Mahallesi’ndeki “Yedikule Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı, CHP’li meclis üyelerince eleştirildi.

‘ELEŞTİRİLER HAKSIZ’

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre CHP’li meclis üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu, söz konusu tarihi bostan alanının park ve dinlenme alanı olarak planlandığını belirterek, “O kadar çok tesis öngörülüyor ki ortada adeta bostan diye bir şey kalmıyor” dedi. Eleştirileri yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, tarihi bostan alanını koruma altına alan planlara yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Başalan, “Bostanlar sisteminin günümüze kadar yaşayan son örneği olan Yedikule Bostanları’nın Kentsel Tarım Parkı’nda varlığını sürdüreceği bir proje hayata geçirilerek, Yedikule Bostanları yeniden hayat bulacak” diye konuştu. İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla uygun bulunan Yedikule- Belgradkapı arasındaki proje, İBB Meclisi’nde konuşmaların ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

MEYVE BAHÇELERI VE BOSTAN

Birçok parselden oluşan arazinin mülkiyeti İBB, Fatih Belediyesi, Maliye Hazinesi, Sultan Mahmud Han Sani Vakfı ve şahıslara ait. Yeniden planlanan proje kapsamında, tarihi Yedikule Bostanları kentsel ekosistemin bir parçası olarak korunacak ve Kentsel Tarım Parkı konsepti ile yeniden hayat bulacak. Proje yaklaşık 77 bin 120 metrekarelik alanın yüzde 28’inde uygulanacak. Parklar ve dinlenme alanlarında; meyve bahçeleri, bostan alanları, bitkisel düzenleme alanları ile sert zemin düzenlemeleri yapılabilecek.

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