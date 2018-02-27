Oyuncu Yeliz Şar'ın babası Yalçın Şar, önceki gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sözcü'nün haberine göre, Yeliz Şar'ı acılı gününde eski eşi Tolga Güleç, bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yalçın Şar’ın cenazesi bugün Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Şar, babasının tabutunun başından ayrılmazken gözyaşlarına hakim olamadı.