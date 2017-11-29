Yeliz Yeşilmen: Aldatılırsam affetmem

Cadde’nin haberine göre oyuncu, “Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Kocam maddi manevi, bana yetişmekten başkasına yetişecek durumda değil. Aldatma olsa kesinlikle affetmem” açıklamasını yaptı.

Yeliz Yeşilmen

Ali Uğur Akbaş