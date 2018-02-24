Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, tarzıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, "Programdan çıktığım için böyleyim" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Adana’daki kafesine 190 bin TL haciz geldiği yönündeki haberlerle konuşulan Yeşilmen; "Benim mekanım zaten babamın adına söyledim. İşletmeciliğini ben yapıyorum. Her iş adamının yaşadığı gibi mesela Demet Akalın’ın eşi Okan Bey yaşadı, geçenlerde Ece Erken yaşadı. Bu tip icra alacak verecek meseleleri biliyorsunuz ki herkesin başına geliyor. Onunda geçmişten gelen, kendisini haklı gördüğü bir problemi. Ama bazı kişiler Adana’daki bu şaşalı açılıştan çok rahatsız olacak ki yanına basını alıp böyle bir oyun yaptı. O da tutmadı yani. Kafe açtığımı tüm Türkiye duydu" şeklinde konuştu.



Öte yandan arabasına el konulmadığını söyleyen Yeşilmen, "Böyle bir açıklama yapmam için üç yaşında olmam lazım. Ya da akıl seviyemin çok düşük olması lazım. Ben çok tutumluyum, bin liram gitse kalp krizi geçiririm. İkincisi de arabam 600 bin TL değil, 1 milyon TL" dedi.



Muhabirlerin, "Evlilik sözleşmesi yaptınız mı?” sorusuna Yeşilmen, "Evlilik sözleşmesi yapmadım. Ne evlilik sözleşmesi? Bizde öyle şeyler olmaz" cevabını verdi.

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