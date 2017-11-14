Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş tarafından aldatıldığı iddia edildi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldı. Yeşilmen'e ihanet iddiaları sorulunca, "Ali'nin eski eşinin montajıdır." deyip aldatılmadğını söyledi.

Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali Uğur Akbaş'ın, konuştuğu Yaren adlı bir kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.

YELİZ YEŞİLMEN ESKİ EŞİ SUÇLADI

Yeliz Yeşilmen'e aldatılma iddiaları sorulunca, "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." dedi.

GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINA TAŞINAMADI

Görüntülerin skandal olduğunu söyleyen Söylemezsem Olmaz ekibi, fotoğraflar cinsel içerikli olduğundan ötürü veremediklerini de belirtti.

Yeliz Yeşilmen

Uğur Akbaş