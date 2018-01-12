Geçtiğimiz hafta eşinin atletli fotoğrafını Instagram'da paylaşarak olay yaratan Yeliz Yeşilmez bu kez photoshop'lu fotoğraflarıyla gündemde. Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafına yaptığı uygulamalar photoshopfail1'in gözünden kaçmadı.

Yeşilmen bu fotoğrafta belini daha ince göstermek için kapıyı yamultmuş.

Yeliz Yeşilmen