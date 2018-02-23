Cadde'nin haberine göre, Yeşilmen, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.



Yeliz Yeşilmen'in Adana’da açtığı restorana, geçtiğimiz günlerde eşi Ali Uğur Akbaş’ın borcu nedeniyle haciz gelmişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeliz Yeşilmen, “Arkadaşlar restoran eşimin üzerine değil, babamın üzerine. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey’in restoranımızla bağlantısı yok. Bu tip olaylar Demet Akalın ve Ece Erken’in de başına geldi. Onlar benim halimi çok iyi anlarlar. Artık konuşmayacağım, konuştukça üzülüyorum” açıklamasında bulundu.