Japonya'nın Kobe kentindeki bir kanalda devlet sivil memur olarak çalışan ve su işleriyle ilgilenen 64 yaşındaki çalışanın, Japonya'da oldukça popüle bir yemek olan 'bento' alabilmek için 7 ay içerisinde 26 kere öğle yemeğine 3 dakika erken çıkması krize neden oldu. İsmi açıklanmayan çalışan, müdürleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek özür diledi ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Çalışanı müdürlerine şikayeteden kişi ise iş arkadaşı oldu. Müdürün ofisinden görülen lokantaya gittiği tespit edilen adam her gün 3 dakika erken çıktığını itiraf ederek, "Çok pişmanım" dedi ve 3 dakika için yarım günlük maaşını iade etti.

Yetkililer ise duruma daha erken müdahale edemedikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Yetkililerden biri, "Bizim öğle aramız 12:00'den 13:00'e kadardır. Onun öğle yemeğine daha erken çıktığını fark ettik" dedi.