Türkiye’de 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor

Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 550 binden fazla çalışanı bulunan, 5,5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip olan Compass Group PLC, yemek israfını önlemek ve bu konuda tüketicileri daha çok bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çok önemli bir girişime imza atıyor. İlk kez bu yıl 27 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek olan “Yemek İsrafını Durdur Günü”, Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede farkındalık çalışmalarıyla 10 milyonun üzerinde tüketiciye ulaşacak.
Compass Grubu, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Gelişme Hedefi”ne paralel olarak 2030 yılına kadar yemek israfını %50 oranında azaltmayı hedefliyor.
Dünya genelinde 1,3 milyar ton yemek çöpe gidiyor
İstatistiklere göre dünya genelinde üretilen tüm yemeklerin üçte biri, yani yılda 1,3 milyar ton yemek israf ediliyor. Ülke bazında ise; ABD'de de her yıl 38 milyon ton, Japonya'da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada'da israf edilen yemekler 31 milyar dolara ulaşmış durumda. İspanya'da ise hanelerdeki yemek israfı yılda yaklaşık 3 milyar Euro'ya karşılık geliyor.
Türkiye’de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor
Türkiye’de ise günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bununla birlikte her yıl 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. İsraf edilen 214 milyar ile 100 yataklı 80 hastane, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı, 16 derslikli 500 okul, 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt ve 500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerin herhangi biri yapılabilir.
Yemek israfının Türkiye'de ve dünyada çözülmesi gereken ve gittikçe artan bir sorun olduğunu vurgulayan Sofra/Compass Group Türkiye Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, israf konusunda farkındalığın daha çok artırılması gerektiğini söylüyor:
“Global ve yerel bazdaki tüm rakamlar yemek israfının küresel bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan arştırmalar pek çok kişinin bu konuda neler yapabilecekleri, işlerinde evlerinde ne tür bireysel önlemler alarak sorunun çözümüne katkıda bulunabilecekleri konusunda yeterli bilgilerinin olmadığını da ortaya koyuyor. Compass Group PLC’nin dünya genelinde başlattığı “Yemek İsrafını Durdur Günü’’ kapsamında Sofra/Compass Group Türkiye olarak biz de gerek hizmet verdiğimiz kurumları, gerek çalışanlarımızı ve ailelerini gerekse tüm medya kanalları ve sosyal platformlar aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirip bilinçlendirmek üzere harekete geçtik. Kampanya mesajlarımızda da insanlara kendi paylarına düşeni yapmanın aslında ne kadar kolay olduğunu hatırlatıyor ve kolaylıkla uygulayabilecekleri yöntemleri gösteriyoruz.’’
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