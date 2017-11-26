Yemek kartı boykotuna bir destek daha geldi

Çelikus, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yabancı menşeli 4-5 yemek kartı şirketinin bulunduğunu, bunların haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, bu şirketlerin, Türkiye dışında yüzde 2-3 olan komisyon oranını, Türkiye'de 10-12 gibi yüksek oranlarda uygulayıp haksız kazanç elde ettiklerini ifade etti.

Rekabet Kurumunun da tespitiyle bu şirketlerin, aralarında anlaşıp oligopol bir piyasa oluşturduklarını kaydeden Çelikkus, "Bu durumdan lokantacı esnafımız ciddi manada etkilenmektedir. Bin bir güçlükle elde ettikleri karları bu fahiş oranla ellerinden alınmaktadır. Lokantacı esnafımızın emeği, alın teri bu şirketler tarafından sömürülmektedir. Buna dur demenin zamanı gelmiş ve geçmektedir.

TÜRES Başkanı sayın Ramazan Bingöl'ü yemek kartı boykotundan dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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