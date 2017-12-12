Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman'ın üzerine döktü.

DHA'nın haberine göre; bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.

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