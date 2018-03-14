Yemekteyiz 138. yeni bölümüyle bugün saat 15.00'de ekrana gelecek. Haftaiçin her gün yayınlanan Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak 138. yeni bölümünde Deniz Bey diğer yarışmacıları evinde ağırlayacak. Yemekteyiz'in bu bölümünde İmam Bey ile diğer yarışmacılar arasında gerginlik yaşanııyor ve Onur Büyüktopçu çileden çıkıyor. İşte Yemekteyiz 138. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Yemekteyiz 138. yeni bölüm fragmanı;

Yemekteyiz 138. yeni bölümüyle saat 15.45'te TV8 ekranında olacak. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in bu bölümünde Deniz Bey diğer yarışmcıları misafir ediyor. Fragmanda İmam Bey, tatlının içinde tüy olduğunu iddia ederek gerilimi başlatıyor. Deniz Bey "Ben bu gece masamda yemek konuşmak istiyorum" diyor. Hiç kimse tüyü görmediğini söylüyor ve Onur Büyüktopçu İmam Bey'e tepkisini gösteriyor.

YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ FORMATI

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10 bin TL'yi kazanıyor.

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