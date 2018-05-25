Yemekteyiz 25 Mayıs 2018 haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de bugün haftanın birincisi belli olacak. Büyük ödülü kim alacak? Dün yaşanan tartışmalar Yemekteyiz programına damga vurmuştu. Yemekteyiz programı saat 15.45 'te ekrana gelecek.

YEMEKTEYİZ 25 MAYIS 2018

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER