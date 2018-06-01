Yemekteyiz 1 Haziran 2018 haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

Yemekteyiz 195. bölüm tanıtımı

YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlarla Yemekteyiz'in birincisi belli oldu. Yapılan puanlama sonucu en çok puanı alan Filiz Yılmaz haftanın şampiyonu olmuştu.

GEÇEN HAFTA YARIŞMACILARIN PUANLARI

Filiz Yılmaz: Arkadaşlarının verdiği toplam puan 13. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan 9. Toplam 22 puan.

Ergün Halis: Arkadaşlarının verdiği toplam puan 13. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan 8. Toplam 21 puan.

Nuray Çolakoğulları: Arkadaşlarının verdiği toplam puan 13. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan 8. Toplam 21 puan.

Mustafa Yıldız: Arkadaşlarının verdiği toplam puan 13. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan 7. Toplam 20 puan.

Fevziye Gençarslan: Arkadaşlarının verdiği toplam puan 10. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puan 6. Toplam 16 puan.

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