Yemekteyiz 27 Nisan 2018 haftanın birincisi bugün belli olacak. Saat 15.45'te ekrana gelecek olan Yemekteyiz yarışmasında heyecan dorukta. Bugünkü bölümün ardından haftanın birisincisi ortaya çıkacak. Büyük ödülü alacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz sayfamıza ekleyeceğiz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı evine konuk ediyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. Yemekteyiz hafta içi her gün 15.45'te ekrana geliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER