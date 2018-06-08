Yemekteyiz 8 Haziran 2018 haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz'in 200. bölüm final sahnesinde haftanın birincisi belirlenecek. Yemekteyiz'in bu haftasında kazanan yarışmacısını Onur Büyüktopçu açıklayacak. Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? sorusu yanıt bulacak İşte Yemekteyiz 200. yeni bölüm fragmanı...

YEMEKTEYİZ 200. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

HİLE ŞOKU

TV 8'in sevilen programı Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor. Haftanın ikinci gününde yarışan Tansu Bey, annesinin yaptığı salatayı masaya getirince herkes şoke oldu.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER