Yemekteyiz'de beklenen gün geldi. Haftanın birincisinin belli olduğu bugünkü programda Güneş Eren Doğan yarıştı. Evinde diğer 4 yarışmacıyı ağırlayan Güneş Eren Doğan, haftanın finalinde yarışan isim oldu. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün ekrana gelen bölümün ardından yapılan final oylamasında belli oldu. Onur Büyüktopçu, puanlama sonuçlarını açıkladı ve Yemekteyiz'de 4. günde yarışan Salih Epyıldız, 21 puanla haftanın birincisi oldu.
Birinci: Salih Epyıldız
İkinci: Selçuk Girgin
Üçüncü: Dilan Aydan Samahor Çam
Dördüncü: Çiğdem Selamet
Beşinci: Güneş Eren Doğan
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA
Yemekteyiz'in bu haftaki etabında ilk gün Selçuk Girgin yarıştı. Yarışmacıları evinde ağırlayan Selçuk Girgin, gün sonundaki oylamada 13 puan aldı.
İkinci gün yarışan isim Dilan Aydan Samahor Çam oldu. İkinci günde yemeklerini hazırlayan ve misafirlerini ağırlayan Dilan Aydan Samahor Çam, gün sonundaki puanlamada toplamda 13 puan aldı.
Üçüncü günde misafirlerini ağırlayan ve yemekleriyle yarışan Çiğdem Selamet, gün sonundaki puanlamada 12 puan aldı ve Selçuk Girgin ile Dilan Aydan Samahor Çam'dan sonra üçüncü olarak sıralamada yer aldı.
Dördüncü günde Salih Epyıldız yarıştı. 33 yaşındaki yarışmacı, yemekleriyle diğer dört yarışmacıyı ağırladı ve 15 puan alarak liderliği ele aldı.
Beşinci günde ise Güneş Eren Doğan yarıştı. Yarışmanın son gününde yemeklerini hazırlayarak misafirlerini ağırlayan Güneş Eren Doğan, gün sonunda 8 puan aldı.
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