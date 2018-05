Hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yarışmacılar yemeklerini hazırlayarak diğer yarışmacıları evlerine konuk ediyor. Yenilen yemekler sonrasında gün sonunda puanlama yapılıyor ve Cuma günü sonunda da haftanın finali gerçekleşiyor. Haftanın finalinde toplam puanlar sonrasında haftanın birincisi belli oluyor ve ödülü kazanıyor. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte 11 Nisan Yemekteyiz kazanan yarışmacı ve detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz yarışmasının bu hafta ekrana gelen bölümlerinde 4 yarışmacı yarıştı ve bu akşam da haftanın son gününde gayrimenkul danışmanı olan Seda Demirtaş yarışıyor. Seda Hanım'ın yarışmasının ardından haftanın finalinde puanlar ortaya çıkacak ve Onur Büyüktopçu'nun da vereceği puanlar sonrasında Yemekteyiz haftanın birincisi belli olacak.

İşte Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları ve aldıkları puanlar;

1. gün Murat Özdemir (Aşçı): 15 puan aldı.

2. gün Nevin Akyıldız (Saha Satış Sorumlusu): 18 puan aldı.

3. gün Nurcan Toprak (Ev Hanımı): 19 puan aldı.

4. gün Anthony Mckinley (Ressam): 17 puan aldı.

5. gün Seda Demirtaş (Gayrimenkul Danışmanı): Bugün yarışıyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı evine konuk ediyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. Yemekteyiz hafta içi her gün 15.45'te ekrana geliyor.

