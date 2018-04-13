Yarışmacıların her gün evine bir yarışmacıyı ağırlayarak yemek yaptığı ve gün sonunda puanlamanın yapılarak haftanın son gününde birincinin belirlendiği Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi merak ediliyor. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 13 Nisan Yemekteyiz kim kazandı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in bu haftaki bölümlerinde Hikmet Işık, Müge Yaşarlar, Esma Karaca ve Ercan Uçar yarıştı. Haftanın son gününde ise bugün Özlem Acar yarışacak ve Özlem Acar'ın yarışmasından sonra yapılacak puanlama sonrasında Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak.

1. gün: Hikmet Işık (14 puan)

2. gün: Müge Yaşarlar (16 puan)

3. gün: Esma Karaca (13 puan)

4. gün: Ercan Uçar (15 puan)

5. gün: Özlem Acar (bugün yarışacak)

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