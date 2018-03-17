Yemekteyiz'de haftanın birincisi, bugün ekrana gelen bölüm sonrasında belli oldu. Bu hafta Meriç Demir, İman Dumrul, Refik Deniz Kalafat, Nazan Güngörmüş ve Ayşe Sabite Aybar'ın yarıştığı Yemekteyiz'de haftanın son günü ekrana gelen bölümle birlikte kazanan isim de açıklandı. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 16 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in bugün ekrana gelen haftanın son bölümünde Ayşe Sabite Aybar yarıştı. Yarışmanın ardından Ayşe Sabite Aybar, topladığı 27 puan ile haftanın birincisi oldu. Böylece Ayşe Sabite Aybar 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz 1. gün - İman Dumrul: 23 puan

Yemekteyiz 2. gün - Meriç Demir: 16 puan

Yemekteyiz 3. gün - Refik Deniz Kalafat: 26 puan

Yemekteyiz 4. gün - Nazan Güngörmüş: 23 puan

Yemekteyiz 5. gün - Ayşe Sabite Aybar: 27 puan

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