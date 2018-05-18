Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

YEMEKTEYİZ 185. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Onu Büyüktopçu haftanın birincisini açıklayacak. İşte fragman

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