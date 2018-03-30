Yemekteyiz 150. son bölümüyle bugün seyircisinin karşısına çıktı. Berk Demirbay, Elif Karaca, Jale Mahmudova, Yusuf Avşar ve Yasemin Hanım'ın yarıştığı Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi, bugünün finalinde belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve toplanan puanları açıkladığı Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu bölümde açıklandı. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte 30 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve son bölüm özeti...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 150. SON BÖLÜM

Yemekteyiz'in bugünkü son bölümünde Yasemin Hanım misafirlerini ağırladı. Yemekler yendi ve günü sonunda puanlama yapıldı. Yasemin Hanım'a Berk Demirbay 4, Elif Karaca 3, Jale Mahmudova 4 ve Yusuf Avşar 7 puan verdi. Onur Büyüktopçu ise Yasemin Hanım'a 8 paun verdi ve Yasemin Hanım toplam 26 puan topladı. Diğer yarışmacılardan Berk Demirbay'ın 24, Elif Karaca'nın 27, Jale Mahmudova'nın 35 ve Yusuf Avşar'ın 25 puanı bulunuyor. Buna göre en çok puanı toplayan Jale Mahmudova Yemekteyiz'de haftanın birincisi oldu.

HAFTANIN YARIŞMACILARI

Aşçı Yardımcısı olan Berk Demirbay haftanın ilk gününde diğer yarışmacıları konuk etti. Ev Hanımı olan Elif Karaca haftanın 2. gününde misafirlerine yemeklerini sunmuştu. Pazarlama Müdürü olan Jale Mahmudova haftanın 3. gününde misafirlerini ağırlamıştı. Barmen olan Yusuf Avşar ise haftanın 4. gününde yemeklerini diğer yarışmacılar ile paylaşmıştı. Bugün ve haftanın son gününde Yasemin Hanım yarışmacıları ağırladı.

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