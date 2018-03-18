Yemekteyiz 140. bölümüyle 16 Mart'ta seyircisinin karşısına çıktı. İman Dumrul, Meric Demir, Refik Deniz Kalafat, Nazan Güngörmüş ve Ayşe Sabite Aybar'ın yarıştığı Yemekteyiz'in bu haftasında yarışmacıların topladıkları puan doğrultusunda haftanın birincisi belli oldu. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte 16 Mart Yemekteyiz son bölüm ve haftanın birincisi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in son bölümünde Ayşe Sabite Aybar, diğer yarışmacıları evinde konuk etti. Gün sonunda Onur Büyükotopçu, Yemekteyiz'in bu hafta birincisini açıkladı. Yemekteyiz'in bu hafta toplanan puan tablosunda Ayşe Sabite Aybar 27 puan topladı ve en yakın rakibi Refik Deniz Kalafat'tan (26) 1 puan önde olarak haftanın birincisi oldu.

Yemekteyiz 1. gün - İman Dumrul: 23 puan

Yemekteyiz 2. gün - Meriç Demir: 16 puan

Yemekteyiz 3. gün - Refik Deniz Kalafat: 26 puan

Yemekteyiz 4. gün - Nazan Güngörmüş: 23 puan

Yemekteyiz 5. gün - Ayşe Sabite Aybar: 27 puan

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, 2003 yılında oyunculuğa ilk adım attığı dizi Lise Defteri'nde 'Yusuf' karakterine hayat verdi. 2010'da Güz Gülleri dizisinde rol aldı. Yabancı Damat ve Dokdorlar gibi bazı dizilerde konuk oyuncu olarak oynadı.

Son olarak 2015-17 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştır. Onur Büyüktopçu şimdilerde 'Yemekteyiz' adlı yarışma programında sunuculuk yapıyor.

En son olarak Kiralık Aşk adlı dizide oynamıştır. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynamıştır.

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