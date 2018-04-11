Yemekteyiz programındaki sözler sosyal medyaya bomba gibi düştü. İki yarışmacı arasındaki çıkan kısa süreli tartışma günün konusu oldu. Konunun beyin loblarına geldiği bir anda erkek yarışmacı karşısında bulunan Esma adlı kadın yarışmacıyla girdiği diyalog sonrasında ilginç sözler sarf edildi. Esma: ‘Beynimde lob falan yok sen nereden biliyorsun benim beynimi?’

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