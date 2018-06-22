Yemekteyiz'de geçen hafta bu sezonun son haftanın finali yapıldı. Yemekteyiz geçen hafta sezon finali ile yaz tatiline girdi. Bu hafta da Yemekteyiz'in eski bölümleri TV8 ekranlarına geldi. İşte Yemekteyiz'in sezon finali özeti...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (SEZON FİNALİ 15 HAZİRAN)

Yemekteyiz'de bu sezonun son bölümü geçen hafta ekranlarda izleyici ile buluştu. Geçen hafta yine büyük çekişmeye sahne olan Yemekteyiz'de Abdullah Bey, Beyhan Bey, Nurhayat Hanım, Rüya Hanım ve Cevriye Hanım yarıştı. Haftanın beşincisi, toplam 14 puanla Rüya Hanım, haftanın dördüncüsü toplam 20 puanla Abdullah Bey oldu, haftanın üçüncüsü toplam 21 puanla Cevriye Hanım olmuştu. Yemekteyiz'de haftanın ve sezon finalinin birincisi Nurhayat Hanım ve Beyhan Bey 27 puan ile birinciliği paylaştı. 5'er bin lira ikramiye kazandılar.