Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 46 ölü

BM yetkilileri Somali'den Yemen'e geçmeye çalışan en az 46 göçmenin, teknelerinin batması sonucu boğularak öldüğünü aççıkladı.

Yemen açıklarındaki kötü hava koşulları nedeniyle alabora olan teknedeki 16 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Kazadan sağ kurtulanlar, Bosaso limanından yola çıkan teknede Yemen ve diğer körfez ülkelerinde iş bulabilmeyi uman en az 100 kişi olduğunu söyledi.

Göçmenlerin tümünün Etiyopya vatandaşı olduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) teknenin dün sabah saatlerinde Aden Körfezi'nde battığını ve ölenlerin 37'sinin erkek, dokuzunun da kadın olduğunu belirtti.

Teknedeki bazı göçmenlerde can yeleği olmadığı kaydedildi.

IOM yetkilisi Mohammed Abdiker "Hen ay yedi bini aşkın yoksul göçmen bu yolculuu yapıyor, sadece geçen yıl 100 bin göçmen bu yolu kullandı. Korkunç koşullarda seyahat ediyorlar. Bu artık sona ermeli" dedi.

Afrika boynuzundaki ülkelerden gelen göçmenler onyıllardır yakın olması ve Yemen'in diğer körfez ülkeleri ve Avrupa'ya çıkış kapısı olduğu algısı nedeniyle bu ülkeye gidiyor.

Ancak Yemen'in kendisinde de iç savaş var ve insani bir krizle karşı karşıya.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER