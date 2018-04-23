Yemen'de Husi milisleri, Sana yönetiminin Husi lideri olarak tanınan Salih Ali El Samed'in öldürüldüğünü duyurdu.

AP'nin haberine göre Husilerin kontrolü altındaki bölgenin en üst yönetim organı Yüksek Konsey, El Samed'in Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında Hüdeyda bölgesinde öldüğünü açıkladı.

İran ile birlikte hareket ettiği belirtilen Husiler, Yemen'in kuzeyini kısmi olarak kontrol altında tutuyor. Arap ülkelerinden oluşan koalisyon Husi milsler ile 2015'ten beri savaşıyor.

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