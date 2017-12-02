Yemen'de Husiler'e karşı birleşme çağrısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin "onurlu herkesin Husilere karşı ayaklanması" çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan koalisyonun açıklamasında, Ali Abdullah Salih'e bağlı "Genel Halk Kongresi (GHK) partisinde bulunan vatan evlatlarının partiyi kontrolleri altına alarak halkın tarafında durup beraberce Husilere karşı ayaklanmaları halinde, Yemen'i İran yanlısı terörist milislerin şerrinden kurtaracaklarına güveniyoruz." denildi.
AA'nın haberine göre, Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmaların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Her ne kadar farklı parti ve kabilelere bağlı olsalar da Yemen'deki bütün kişilere Husilere karşı tek saf olup onlara karşı ayaklanmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Koalisyon tüm gücüyle ülkenin bütünlüğünü, kimliğini ve birliğini korumak için Arap, bölgesel ve uluslararası güvenlik çerçevesinde Yemen halkının çıkarlarının yanındadır." denildi.
HUSİLERLE MÜCADELE İÇİN YENİ SAYFA AÇMA ÇAĞRISI
Öte yandan, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih de "Husilerle mücadele için yeni bir sayfa açma ve toplumsal beraberlik" çağrısında bulundu.
Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında başkent Sana'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ali Muhsin Salih, "Halkın tüm kesimlerinde Husi milislerin aleyhinde her gün biraz daha artan idrak ve vicdani uyanışı" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Salih, Husilere karşı olan ve meşru yönetimi destekleyen tutumların, Yemenlilerin, bu grubun uluslararası, bölgesel ve ülke içi oluşturduğu tehlike konusundaki bilincini teyit eder nitelikte olduğunu kaydetti.
Yemen'de muhalif taraflar olan Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor. Söz konusu gerginlik zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.