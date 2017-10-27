Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler'in Yemen'den Necran bölgesine balistik füze attıklarını, çıkan yangında bir işçinin hafif yaralandığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına balistik füze atıldığını söyledi.
"Sivil yerleşim birimlerini hedef alma amaçlı" atıldığını belirttiği füzenin Necran'a bağlı sınır köylerinden birinde işçilerin kaldığı prefabrik binalara düştüğünü ifade eden Maliki, füzenin düşmesi nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını, olayda bir işçinin hafif yaralandığını kaydetti.
Saldırının Husi milisler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Maliki, sivillerin yaşadığı bölgelere balistik füze atılmasının "uluslararası insan haklarını ihlal" anlamı taşıdığını belirtti.
Husiler ise bugün yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki bir askeri noktaya balistik füze attıklarını duyurmuştu.
HUSİLERİN KOALİSYONA AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASI
Öte yandan, Husiler, Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti.
Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, koalisyona ait Typhoon tipi bir savaş uçağının Nehem semtinde düşürüldüğü öne sürüldü.
İddiaya ilişkin koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.
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