Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti. 63 yaşındaki spor adamı, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda bulunuyordu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden duyurulan haberde başsağlığı mesajı yayınlandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze detayları daha sonra iletilecektir."

Yemen Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı.